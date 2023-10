Assassin’s Creed: Mirage is vanaf vandaag officieel verkrijgbaar en gisteren heb je in onze review al kunnen lezen dat Nermin de game prijst om zijn parkourgameplay en setting, maar dat de game ook wat punten van kritiek kent. Desalniettemin is het eindresultaat als totaal prima en dat levert doorgaans mooie cijfers op.

Het hoogste cijfer is een 10 dat slechts één keer aan de game gegeven wordt. De rest zit er wat onder met het gros tussen de 7.0 en 8.5, al zijn er ook de nodige onvoldoendes voor de titel. Hieronder een selectie van cijfers die media wereldwijd aan de game hebben gegeven.

GameGrin – 10

Gaming Age – 9.1

Gamers Heroes – 9.0

Noisy Pixel – 9.0

Xbox Achievements – 9.0

The Loadout – 9.0

PlayStation Universe – 9.0

Generación Xbox – 8.9

COGConnected – 8.6

Areajugones – 8.5

GamingTrend – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

Post Arcade – 8.5

Stevivor – 8.5

Atomix – 8.5

The Games Machine – 8.3

GamePro Germany – 8.2

Xbox Era – 8.2

Checkpoint Gaming – 8.0

GamesRadar+ – 8.0

GameSkinny – 8.0

GameSpew – 8.0

Harcore Gamer – 8.0

Pocket Lint – 8.0

Screen Rant – 8.0

Pure Xbox – 8.0

GamingBolt – 8.0

Eurogamer – 8.0

Game Rant – 8.0

VGC – 8.0

WellPlayed – 8.0

Wccftech – 8.0

IGN – 8.0

Game Informer – 8.0

VG247 – 8.0

Easy Allies – 8.0

Guardian – 8.0

Gaming Nexus – 8.0

Twinfinite – 8.0

Vandal – 8.0

The Enemy – 8.0

Meristation – 7.8

JeuxActu – 7.5

God is a Geek – 7.5

Everyeye.it – 7.5

Multiplayer.it – 7.5

Destructoid – 7.5

SpazioGames – 7.3

Gamer.no – 7.0

Gamer Escape – 7.0

Push Square – 7.0

TheSixthAxis – 7.0

VideoGamer – 7.0

Metro GameCentral – 7.0

Worth Playing – 7.0

PC Games – 7.0

TrueGaming – 6.5

CD-Action – 6.0

Digital Trends – 6.0

GameSpot – 6.0

GameWatcher – 6.0

Siliconera – 6.0

Attack of the Fanboy – 6.0

TheGamer – 6.0

Het Nieuwsblad – 6.0

Slant Magazine – 5.0

PlayStation Lifestyle – 5.0

Power Unlimited – 5.0

Assassin’s Creed: Mirage is beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.