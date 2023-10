Volgende maand is het zover: raceliefhebbers kunnen dan met EA Sports WRC aan de slag. Deze game biedt de hardcore rally ervaring van DiRT Rally, maar zal het ook toegankelijk houden met veel hulpmiddelen die de racer wat meer naar DiRT laat neigen. Met andere woorden: het beste van twee werelden komt samen in deze nieuwe game.

Met de naderende release is er nu ook een nieuwe gameplay trailer verschenen. In deze video zien we simpelweg veel verschillende rally’s, waaronder Japan, Zweden en Estland. Dit wordt getoond vanuit verschillende cameraperspectieven. De camera is niet het enige wat wisselt, ook de weersomstandigheden variëren, zo komen sneeuw, mist, regen en nachtelijke situaties voorbij. Benieuwd hoe het eruitziet? Kijk dan zeker even de trailer.

EA Sports WRC verschijnt op 3 november. Je kunt meer over de game lezen in onze preview.