Preview | EA Sports WRC – Codemasters is als ontwikkelaar voornamelijk gespecialiseerd in racegames, iets wat ze met verve kunnen. Kijk maar naar de DiRT franchise of de Formule 1-games. Toch ontbrak het ze altijd aan iets in het rallysegment: een officiële licentie. Die heeft namelijk jaren bij Nacon gelegen, die ons degelijke rallygames heeft gebracht, maar dan net niet in het topsegment. Sinds dit jaar heeft Electronic Arts de licentie in handen en het eerste resultaat is EA Sports WRC, gemaakt door de specialisten van Codemasters. We hebben de game nog niet gespeeld, maar wel konden we al een presentatie bijwonen.

De echte wereld van rally

Als je een rallygame onderbrengt bij Codemasters ter ontwikkeling, hoef je je weinig zorgen te maken. Deze ontwikkelaar heeft reeds z’n sporen verdiend dankzij de eerdergenoemde franchise en daarvoor nog de Colin McRae-games. Dat zij nu met een officiële WRC-game bezig zijn is voor liefhebbers van de sport ongetwijfeld een geschenk, omdat de ontwikkelaar met de DiRT Rally-games specifiek het realisme opzocht. Dat trekken ze nu door naar de WRC-game, die vanzelfsprekend gebaseerd is op het officiële kampioenschap. Dit vertaalt zich weer naar officiële teams, auto’s, coureurs, locaties en meer.

Uit de presentatie werd duidelijk dat Codemasters de echte wereld van rally rijden naar de spelers wil brengen. Dit doen ze op verschillende manieren en één daarvan is het overbrengen van het gevoel. De manier waarop je de auto’s bestuurt moet zeer realistisch zijn en daarvoor hebben ze de basis van DiRT Rally gebruikt, die al een uitstekende representatie gaf. Tegelijkertijd is ook de presentatie van de sport belangrijk en om dat te bewerkstelligen krijg je een hoop uitdagingen voor je kiezen. Uitdagingen in de vorm van races, die primair op te delen zijn in gewone rally’s en de zogeheten Regularity Rally. Bij die laatste soort is het zaak om punten op de route op een specifieke tijd te passeren.

Dit vormt een uitdaging, want coureurs die te langzaam zijn krijgen penalty punten en degene die de meeste strafpunten verzameld heeft verliest, wat weer op basis van een ranking gaat. Het is een net wat andere benadering van de traditionele stages en moet voor een leuke afwisseling zorgen in de races. Hierbij geldt overigens dat de traditionele stages wel het voornaamste onderdeel van de ervaring zijn, wat natuurlijk overeenkomt met rally in het echt. Dit zul je kunnen rijden op de meest uiteenlopende plekken, zo beschikt de game bij release over verschillende 17 locaties, waarna er nog een extra (gratis) locatie volgt zodra de game uit is.

De locaties die zoal genoemd werden zijn: Portugal, Sardinië, Monte Carlo, Zweden, Finland, Estland en meer. Per locatie zal tegen de 35 kilometer aan unieke stages beschikbaar zijn, waarmee het totale wegdek op meer dan 600 kilometer uitkomt. In aanvulling daarop is de game nog voorzien van 5 bonuslocaties, maar details daaromtrent moeten we afwachten. Natuurlijk kun je daar racen met de auto’s uit de WRC-klasse, maar omdat de game de wereld van rally naar je toebrengt, zijn ook lagere klasses inbegrepen in EA Sports WRC. Zo is de game voorzien van meerdere WRC2 en JWRC voertuigen, wat het tot een compleet pakket maakt. Om daar nog een schep bovenop te doen voorziet Codemasters de racer ook nog van bijna 70 klassieke voertuigen, die teruggaan tot de jaren 60.

Genoeg content om je mee te vermaken

Opvallend is dat de game een prijspunt kent van slechts € 49,99, wat het een zogeheten ‘mid-priced’ game maakt. De reden hiervoor is dat EA iedereen kennis wil laten maken met de rallygames en ze voelen dat dit prijspunt daarvoor een aantrekkelijk startpunt is. Dit betekent echter niet dat er bezuinigd is op de inhoud, want de game is – op basis van de presentatie – rijkelijk voorzien van content. Dit zit hem in de modi, de stages, de voertuigen, uitdagingen en nog veel meer. Het moet als een compleet pakket aanvoelen waar de liefhebbers van de sport een lange tijd mee vooruit kunnen.

Wat betreft modi zul je aan de slag kunnen in een carrière modus, zoals je dat gewend bent van soortgelijke titels. Je kunt op verschillende niveaus aan de gang, je team managen, races rijden, enzovoort. Ook kun je een eigen coureur aanmaken en daarmee proberen het kampioenschap te winnen. Vanuit management opzicht krijg je verschillende tools aangereikt om de boel aan te sturen. En vanuit je eigen team kan je meedoen aan een regulier seizoen, maar als je meer van het customizen bent krijg je ook de mogelijkheid een eigen kampioenschap in elkaar te zetten. Geen trek in alles wat met management te maken heeft, dan heb je de optie om een Championship op te zetten en te beleven, maar dan zonder alle bijkomende zaken.

Bouw je eigen auto

Met EA Sports WRC wil Codemasters echter ook wat nieuwe dingen doen, want het bovengenoemde is eigenlijk een soort van verplichte kost voor een beetje racer. In aanvulling hierop heb je nog quick modi, waarbij je snel offline en online kunt racen, time trials kunt doen en meer. Wat nieuw is, is dat je een eigen auto kunt maken. Je krijgt een chassis, mechanische onderdelen, body parts en nog veel meer, waarmee je een unieke bolide creëert. Het is qua perks wel zo afgesteld dat het altijd in balans is met auto’s die reeds bestaan, dus het is niet mogelijk om naar verhouding een raket te maken die de rest zoek rijdt. Wel kun je het meer personaliseren via liveries, wat het een leuke extra maakt.

Het bouwen van je eigen auto buiten het ontwerpen van een livery is iets wat je doorgaans niet snel ziet, tenzij je LEGO 2K Drive speelt, en dit moet voor een uniek element in het geheel zorgen. Hoe uitgebreid je eigen creatie vervolgens te gebruiken valt moet echter nog blijken. Als we de presentatie mogen geloven krijg je behoorlijk wat mogelijkheden ter beschikking om lekker te knutselen, wat voor een meer waardevolle ervaring moet zorgen in het beleven van de sport. Met name als je het bijvoorbeeld toepast in het opbouwen van je eigen team, waarmee het nog meer een eigen identiteit krijgt.

Voor nieuwkomers en pro’s

De DiRT Rally-games waren relatief hardcore in vergelijking met de DiRT-games, waarmee Codemasters eigenlijk twee markten voorzag. Met EA Sports WRC moet het beste van twee werelden samenkomen en daarom is de game voorzien van veel tools om zaken in- en af te stellen. Zo krijg je verschillende assistenten ter beschikking, die je helpen bij het sturen, remmen, enzovoort. Dit kan je echter ook uitzetten als je zeker van je zaak bent. Voor volledig nieuwe spelers zal er ook een uitgebreide Rally School aanwezig zijn, die alle kneepjes van het vak uitlegt. Rally kent doorgaans een vrij steile learning curve, die Codemasters op deze manier wat vlakker wil maken.

Hoewel de game voor iedereen moet zijn, neigt het in de effectieve gameplay wel heel erg naar het serieuze werk. Realisme is wat de boventoon voert en daarom hebben ze pro coureur Jon Armstrong – net als bij DiRT Rally 2.0 – ingeschakeld voor advies. Hij adviseert het team in de handling, physics en meer, wat in de speelervaring moet zorgen voor een 1 op 1 representatie van de sport. Dit zit hem niet alleen in de auto’s, maar ook in hoe het aanvoelt en oogt. De verschillende tracks zijn nagemaakt op basis van satelliet foto’s, referentie materiaal en meer, waarmee een reeks banen is gemaakt die overeenkomt met de routes waar in de afgelopen jaren op gereden is. Wat in de ervaring ook een rol speelt is natuurlijk schade, waarvoor men het model van DiRT Rally gebruikt. Dit wel met de opmerking dat ze het naar een hoger niveau tillen en bijvoorbeeld onderscheid maken tussen de oude auto’s (metalen panelen) en moderne auto’s (carbon).

Het is in het geval van heftige situaties mogelijk dat de schade die je hebt opgelopen impact heeft op de mechanische kant van de auto, wat merkbaar tot prestatieverlies leidt. Voor de hardcore spelers onder ons zal er ook een extreme schade optie zijn, die representatief is aan de schade in realiteit. Dit met als gevolg dat de impact direct voelbaar is, waarbij een klein foutje maken eigenlijk al grote gevolgen heeft. Dit is dan weer het andere uiterste van het spectrum, wat voor de puristen erg interessant is. Maar als je meer een casual speler bent is EA Sports WRC niet te hoog gegrepen, want de Rally School, de vele assistenten en hulpmiddelen die je krijgt, moeten de game ook voor jou interessant maken.

Voorlopige conclusie

EA Sports WRC is op basis van de eerste presentatie een racer die eigenlijk het beste van de DiRT-games samen brengt. Het meer toegankelijke van de gewone DiRT-games en het meer hardcore racen van DiRT Rally. Verwacht officiële teams, auto’s, locaties, banen, kledij en meer. Er zullen genoeg modi in de game aanwezig zijn en dat moet voor spektakel zorgen wat je een lange tijd zal moeten kunnen vermaken. Wat ook opviel is dat de game ogenschijnlijk substantieel is qua content, daar waar de aanschafprijs erg schappelijk is. Dat alles samen met het idee dat de pro’s van Codemasters zich over de game ontfermen, doet ons met plezier vooruitkijken naar de release later dit jaar.