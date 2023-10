Starbreeze Studios was van plan om deze week een update voor PayDay 3 uit te brengen, goed voor meer dan 200 quality of life verbeteringen. Deze update is echter uitgesteld naar halverwege deze maand. Dit om ervoor te zorgen dat de update stabiel is, oftewel: geen grote nieuwe issues oplevert.

De update was al ingediend bij Sony en Microsoft, maar de vereiste is dat ze nog wat aanpassingen verrichten en nadien moet het opnieuw gecertificeerd worden. Dit maakt ook dat de bonus content voor de PlayStation 5 versie nog altijd niet opgewaardeerd kan worden, dat is namelijk afhankelijk van deze update.

Zodra de update beschikbaar is, laten we het weten. Of dit uitstel ook impact heeft op de geplande komende updates (later deze maand en in november) is niet bekend. Ook is het afwachten of de eerste nieuwe heist nog altijd in december uitkomt, gezien de ontwikkelaar het druk heeft gehad de laatste tijd met onvoorziene serverproblemen.

“Heisters. We’re extremely sorry for this, but we’ve chosen to delay today’s planned patch to ensure its stability. The patch needs some changes that would require us to go through console certification again. We hope to be ready to deliver this one for mid-October.

And yes, this means that the PS5 bonus content will remain unredeemable until this patch is ready.”