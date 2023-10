Call of Duty: Modern Warfare 3 verschijnt over een paar weken en dit weekend kun je de beta spelen, mits je de game in pre-order hebt geplaatst uiteraard. Met de release over een paar weken is het moment daar om veel van de game te laten zien.

Hieronder allereerst een nieuwe trailer die de Zombies modus van de shooter laat zien. Deze Zombies modus is anders dan voorheen, want er wordt afgestapt van het traditionele wave systeem. Ditmaal is het open wereld, met meer dynamische elementen, wat voor een frisse ervaring moet zorgen.

Mocht je de game op de PlayStation gaan spelen, dan zul je kunnen profiteren van een aantal extra’s. Naar verwachting zul je weer wat bonussen krijgen en één daarvan is in ieder geval de Operator Elodie “Lockpick” Micheaux. Om haar in actie te zien check je de onderstaande trailer. Zij is te verkrijgen door de game in pre-order te plaatsen.