Eerder gingen er al geruchten rond dat er gewerkt zou worden aan een remaster van The Last of Us: Part II en die lijkt nu indirect te zijn bevestigd. Volgens het LinkedIn profiel van Mark Pajarillo, lead outsourcing artist bij Naughty Dog, is de ontwikkelaar onder andere hier mee bezig.

Op zijn profiel staat dat hij al het werk dat bij externe mensen wordt neergelegd overziet. Dit deed hij bij de ontwikkeling van de remake van The Last of Us en nu ook voor de remaster van The Last of Us: Part II. Het profiel is inmiddels aangepast, maar screenshots gaan uiteraard rond op het web.

Met de hardnekkig geruchten die al lang rondgaan, dit nieuws én componist Gustavo Santaolalla die zijn mond voorbij praatte, ziet het er steeds meer naar uit dat Naughty Dog inderdaad bezig is met een remaster van de geprezen PlayStation 4 game. Nu de officiële aankondiging maar afwachten.