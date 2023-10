Er zijn reeds heel wat ‘Warfare’ ondertitels de revue gepasseerd in Call of Duty, maar of je nu Modern, Advanced of Infinite Warfare aanzette, de games speelden zich tot dusver altijd netjes af in hun eigen universum. Geen cross-overs of ander soortgelijk ongein. Tot nu. Het ziet er namelijk naar uit dat Modern Warfare 3 de handen in elkaar gaat slaan met Advanced Warfare.

Een aantal lekkers schoven op X bewijsmateriaal naar voren om de geloofwaardigheid van dit gerucht te onderstrepen. Eerst postte Alaix een prentje met een logo uit Advanced Warfare. Het bijbehorende bericht suggereerde dat de cross-over in het derde seizoen van Modern Warfare 3 zal plaatsvinden. Bob. deelde vervolgens wapens uit AW voor datzelfde seizoen.

ProReborn tweette meer informatie, stellend dat Modern Warfare 3 voor toekomstige maps sowieso zal teruggrijpen naar eerdere titels uit de franchise. Net als de anderen beweert hij dat het derde seizoen geweid zal zijn aan een terugkeer naar Advanced Warfare. Voor fans van die game wordt het alvast een feest van herkenning… en ook wij zeggen hier geen neen tegen.