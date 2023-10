Bloober Team bracht eerder dit jaar Layers of Fear uit, een remake van de vorige titels (inclusief DLC) in de franchise mét een nieuw hoofdstuk eraan toegevoegd. Naast het feit dat je betere versies van de games in kwestie voorgeschoteld kreeg, had de ontwikkelaar er ook voor gezorgd dat Layers of Fear en Layers of Fear 2 dichter met elkaar verbonden werden.

Het ziet ernaar uit dat het verhaal nog niet afgelopen is. Bloober Team is op Twitter namelijk nieuwe content beginnen teasen, mogelijk een hoofdstuk dat zich focust op de pianiste, oftewel de onfortuinlijke vrouw van het hoofdpersonage. Vooralsnog is dit echter pure speculatie. Bloober Team belooft snel met meer informatie op de proppen te komen.

Wordt dus sowieso vervolgd.