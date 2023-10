Sony heeft recent nog een PlayStation 5 bundel uitgebracht met EA Sports FC 24 en later dit jaar zullen ze de PlayStation 5 Slim lanceren. Voor het zover is, zal Sony eerst nog met een andere bundel komen die de oorspronkelijke PlayStation 5 bevat.

Het gaat hier om een Call of Duty: Modern Warfare 3 bundel, al moet officieel beeldmateriaal nog vrijgegeven worden. Wel wordt het bestaan van deze bundel al aangegeven aan het einde van de recente Modern Warfare 3 trailer.

Er staat namelijk in de kleine letters te lezen dat de Lockpick Operator Pack tijdelijk exclusief is voor de game op de PlayStation. Dit pakket met in-game content is te verkrijgen via een pre-order op de game. Daarnaast zit dit pakket ook bij de Call of Duty: Modern Warfare 3 PlayStation 5 bundel inbegrepen.

Afgaande op wat Sony doorgaans met bundels doet zal het waarschijnlijk een vrij standaard pakket zijn, dus console met controller en een voucher code om de nieuwe shooter van Activision te downloaden. Hier zit dus ook de Lockpick Operator Pack bij inbegrepen.

Zodra de bundel officieel wordt aangekondigd en details over de release worden vrijgegeven, laten we het hier weten.