Fortnite-spelers van het eerste uur kunnen binnenkort wellicht een flinke dosis nostalgie ervaren. De originele map lijkt namelijk terug te keren afgaande op geruchten die nu rondgaan hierover.

Verschillende leakers, waaronder HypeX en Shiina, zijn van mening dat de originele map in het volgende seizoen van Fortnite weer speelbaar zal zijn. Recentelijk werd een screenshot gedeeld waarop de huidige slechterik te zien is bij een tijdmachine, met de datum 12-07-2018 erop. Deze datum markeert het begin van het vijfde seizoen van de oorspronkelijke map.

Volgens de leakers zal de tijdmachine aan het einde van dit seizoen op hol slaan en daarmee wordt de originele map – of stukken daarvan – teruggebracht naar het heden. Het huidige seizoen eindigt op 3 november, dus dan komen we daadwerkelijk te weten of deze informatie klopt.