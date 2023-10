Als je de meest indrukwekkende versie van Call of Duty: Modern Warfare 3 wilt spelen, is de pc-versie de beste keuze. Als je krachtige hardware in je pc hebt, toont een nieuwe video wat je van het spel kunt verwachten.

Call of Duty: Modern Warfare 3 voor de pc biedt ondersteuning voor een 4K resolutie en heeft ook ultrawide support. Bovendien zijn er meer dan 500 aanpassingsopties beschikbaar. Als je een RTX 40-serie grafische kaart in je pc hebt zitten, kun je gebruikmaken van DLSS 3 en Reflex-technologie├źn. Dit zorgt voor een optimale speelervaring met verbeterde prestaties en visuele pracht.

Hoe de pc-versie van Call of Duty: Modern Warfare 3 eruitziet check je in de onderstaande video.