Afgelopen weekend vond de eerste beta van Call of Duty: Modern Warfare 3 plaats en die zou dit weekend doorgezet worden. Ditmaal kunnen gamers op de pc en Xbox ook meespelen en cross-play staat aan. Zoals vaker gebeurt heeft de ontwikkelaar de tussenliggende tijd gebruikt om wat aanpassingen te verrichten aan de beta.

Deze aanpassingen zijn op basis van feedback van de spelers, alsook wat ze zelf gezien hebben. Een toevoeging aan de beta is overigens een tweetal maps: Highrise en Orlov Military Base samen met twee modi: Cutthroat en Search & Destroy, wat mensen die reeds aan de gang zijn gegaan wel gemerkt hebben.

De meer subtiele aanpassingen vallen misschien niet direct op, raadpleeg daarvoor het onderstaande overzicht. De shooter zelf is vanaf 10 november verkrijgbaar.

GAMEPLAY

UIX Enemy Operators will now display a red nameplate above their head.

Movement Decreased the slide to sprint delay by 200ms.



WEAPONS

Reduced Tac-Stance spread while sliding for several weapon classes. Assault Rifles: Decreased 17-26%. Submachine Guns: Decreased 14-17%. Light Machine Guns: Decreased 30-45%. Marksman Rifles: Decreased 29-31%. Pistols: Decreased 10-20%.

Striker (Submachine Gun) Decreased near-medium damage from 39 to 36. Decreased near-medium damage range from 24m to 19m (-21%). Decreased medium damage range from 30m to 25m (-17%). Decreased far-medium damage from 28 to 27. Decreased minimum damage from 23 to 21. Increased headshot damage multiplier from 1.2x to 1.3x. Increased lower-arm damage multiplier from 1x to 1.1x.



We expect the Striker to remain a competitive option thanks to its fire rate and excellent accuracy. However, these changes reduce its damage output at long distances, preventing it from outperforming Assault Rifles. Adjustments to damage multipliers intend to increase the consistency of this weapon.

KILLSTREAKS

Guardian-SC Decreased health from 550 to 400 (-27%). Decreased lifetime from 120s to 60s (-50%).



MODES

Ground War Vehicles driven by the player no longer have limited fuel.

Hardpoint Disabled overhead spawn camera sequence upon respawn.



MAPS

Estate Added collision near various areas of the Waterfall to prevent players from accessing unintended locations.

Favela Players will no longer be killed immediately after respawning near the yellow car on the Side Street.

Popov Power (Ground War) Added collision near Reactor Beta to prevent players from accessing an unintended location.



Our team is investigating reports of poor spawn selection quality and making adjustments for launch. In the meantime, please be sure to clip unfavorable spawns and share them with us!

OPERATORS

Operator movement animations will now play properly in the moments following a respawn.

UIX

Added a missing icon for the Incursion XII Long Barrel Attachment for the SVA 545.

Players will now be properly notified of Playlist updates while idling in the menus.

STABILITY