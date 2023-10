Aanstaande vrijdag ligt Marvel’s Spider-Man 2 in de winkels en zoals je in onze review hebt kunnen lezen is de game uitstekend. De titel kent misschien wat ruwe randjes, maar dat is geen reden om de game links te laten liggen.

Met het verstrijken van het embargo op reviews, zijn er inmiddels veel cijfers online en die lopen uiteen van een nette 8.0 tot de absolute topscore van een 10. Hieruit blijkt wel dat Insomniac Games een meer dan goede game aflevert.

COGconnected – 10

CGMagazine – 10

GamesHub – 10

GamesRadar+ – 10

Het Nieuwsblad – 10

PlayStation Universe – 10

The Loadout – 10

Screen Rant – 10

Twinfinite – 10

VGC – 10

VideoGamer – 10

WellPlayed – 10

GameSpew – 10

VG247 – 10

Daily Star – 10

Digital Chumps – 10

Gaming Age – 10

Gaming Nexus – 10

Shacknews – 10

Checkpoint Gaming – 9.5

GamingTrend – 9.5

God is a Geek – 9.5

JeuxActu – 9.5

PSX Brasil – 9.5

Variety – 9.5

Game Informer – 9.5

Areajugones – 9.3

Vandal – 9.3

GamePro Germany – 9.2

Hobby Consolas – 9.2

Player 2 – 9.1

Comicbook – 9.0

Destructoid – 9.0

Digital Trends – 9.0

Gamereactor – 9.0

GAMINGbible – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

Pocket Lint – 9.0

TrueGaming – 9.0

Trusted Reviews – 9.0

ZTGD – 9.0

We Got This Covered – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

Easy Allies – 9.0

Everyeye.it – 9.0

The Games Machine – 9.0

Attack of the Fanboy – 9.0

Game Rant – 9.0

PlayStation Lifestyle – 9.0

TheGamer – 9.0

Worth PlayingΒ 9.0

Gamepressure – 9.8

Gamersky – 8.7

Wccftech – 8.5

Forbes – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

Jeuxvideo.com – 8.5

New Game Network – 8.2

SpazioGames – 8.2

Gamer.no – 8.0

Dexerto – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

PCMag – 8.0

Push Square – 8.0

GameSpot – 8.0

IGN – 8.0

TRG – 8.0

Eurogamer – 8.0

Gameblog.fr – 8.0

Gamer – 8.0

LevelUp – 8.0

Ga jij Marvel’s Spider-Man 2 halen deze vrijdag?