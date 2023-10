Na de release van PayDay 3 had ontwikkelaar Starbreeze z’n handen vol aan het oplossen van de vele problemen aangaande match making en toen dat allemaal een beetje stabiliseerde, ging men verder met de eerste, grote update voor de game.

Vanwege nog wat opgedoken issues werd die update uitgesteld, omdat het opnieuw gecertificeerd moest worden bij Sony en Microsoft. Inmiddels zijn we enige tijd verder en de update is in geen velden of wegen te bekennen. Wat blijkt, de update is weer uitgesteld.

Via Discord laat community manager Elisabeth Evelstad weten dat de ontwikkelaar nog wat issues heeft gevonden die eerst aangepakt moeten worden alvorens ze de update kunnen uitrollen. Omwille van die reden heeft men de patch weer opgeschoven.

“We’re sorry for the lack of communication regarding the first patch. We have identified some issues that need to be fixed before we can bring it to you, but rest assured that this is the main priority for our teams.

We’re spending additional time revamping our patching process to ensure that we can have a steady cadence and momentum with patches going forward. We are careful with giving you an ETA right now, as we want to make sure we can deliver before we do so. Please bear with us. The patch (and more news) are coming.”