Forza Motorsport is nu een ruime week verkrijgbaar en dat betekent dat meer spelers los zijn gegaan op de verschillende circuits die de game te bieden heeft. Zowel wij als andere critici zijn zeer te spreken over de racer en de game moet bovendien als een startschot dienen voor toekomstige aanpassingen en toevoegingen van content.

Turn 10 heeft al eerder aangegeven dat ze van plan zijn om maandelijks nieuwe content naar de game te brengen en de twee aankomende circuits – Yas Marina en de Nürbürgring Nordschleife – liggen al in het verschiet. Toch vond de studio het nodig om middels een community update te benadrukken dat het contentplan voor Forza Motorsport een marathon is, en geen sprint.

Bovendien laat men weten dat ontwikkelaars al druk bezig zijn met tweaks aan de gameplay, nieuwe features en quality-of-life verbeteringen, daar zal de eerstvolgende update ook om draaien. Via hun website en de verschillende kanalen zullen ze updates geven zodra dat kan. Ten slotte zeggen ze dat de deuren openstaan voor feedback en dat ze hiermee rekening zullen houden in toekomstige updates.

“Hi everyone. It’s been a week since Forza Motorsport released for Premium Edition owners and, in that time, we’ve been reading your feedback and listening to your concerns. Forza Motorsport has been designed to be a racing platform that will change and adapt over time. This includes tweaks to the gameplay systems, features and quality of life improvements, as well as new content that will be introduced every month.

Ever since players got their hands on Forza Motorsport, the team has continued developing new fixes and is committed to ongoing improvements, some of which will be released as early as next week. Stay tuned for the details and full release notes on our Forza Support website and Forza Motorsport channels.

While this first update focuses on quality of life and stability issues, we look forward to continuing to listen to, and evaluate, our players’ feedback in future updates.

Thanks to all our players for being part of the Forza Motorsport community and for your continued support and patience. We will keep you updated on when those changes start to roll out.

We’re excited to shape the future of Forza Motorsport together.”