Over twee dagen ligt Marvel’s Spider-Man 2 in de winkels en met deze aanstaande release en een reeds beschikbare pre-load, adviseert ontwikkelaar Insomniac Games om de day one patch te downloaden. Dit advies gaat vooral op voor mensen die de game vanaf disc zullen spelen.

De day one patch zal namelijk merkbare verbeteringen doorvoeren, wat de speelervaring zal doen optimaliseren. Mocht je de game digitaal spelen, dan zal de day one patch automatisch bij de download inbegrepen zitten. En indien niet, dan kun je handmatig updaten.

Ook voegt deze update additionele toegankelijkheidsopties toe. Kortom, download eerst deze update (versie 1.001.002) vooraleer je gaat spelen. Meer weten over de game? Check dan hier onze review.