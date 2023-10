Voordat je later deze maand met Alan Wake II aan de slag gaat, kun je een speelbare samenvatting in Fortnite spelen om te begrijpen wat er in het eerste deel gebeurde. Nu is er ook een eenvoudigere en kortere manier beschikbaar om te ontdekken wat er in Alan Wake is gebeurd.

De speelbare samenvatting in Fortnite duurt 20 minuten om doorheen te komen. De video die nu beschikbaar is gesteld, zal je in nog geen 3 minuten op de hoogte brengen van alle gebeurtenissen voorafgaand aan Alan Wake II. Je kunt de video hieronder bekijken.

Alan Wake II is vanaf 27 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.