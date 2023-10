Marvel’s Spider-Man 2 is vanaf vandaag officieel verkrijgbaar en wellicht ben je de game al volop aan het spelen. Mocht je pas later vandaag of dit weekend aan de slag gaan en even terug wil kijken naar wat er in de vorige twee games gebeurde, dan komt de onderstaande video goed van pas.

Dit is namelijk een story recap, waarin er in vogelvlucht langs de gebeurtenissen gegaan wordt van de eerste Spider-Man game en natuurlijk ook Miles Morales. Ideaal dus als een geheugensteuntje. Check het hieronder en meer over de game lees je in onze review.