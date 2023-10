Nu de beta’s van Modern Warfare 3 voorbij zijn en de release langzaam maar zeker dichterbij sluipt, is het hoog tijd voor Activision om de marketingmachine op volle toeren te laten draaien. Het resultaat daarvan is een nieuwe promo video waarin de spelers centraal staan.

In deze ‘The Lobby’ promo staat de slogan ‘Everyone can be a soldier’ centraal en dat is duidelijk terug te zien. Hierin zien we een jonge hoofdpersoon een geheimzinnige basis binnenlopen waar allerlei andere mensen hem al voor zijn gegaan. Hier zien we ook soldaten wisselen tussen verschillende maps zoals Rust en Favela, en wordt het snel tijd om de uitrusting bij elkaar te sprokkelen en de strijd aan te gaan.

Call of Duty: Modern Warfare 3 verschijnt op 10 november.