Terwijl PlayStation- en pc-gamers al een tijdje kunnen genieten van de officiële release van Baldur’s Gate III, moeten Xbox-spelers helaas nog geduld uitoefenen voordat het spel beschikbaar is op de Microsoft-consoles. Eerder had Larian Studios al aangekondigd dat het speldit jaar nog beschikbaar zou zijn op Xbox, maar nu het einde van het jaar nadert, beginnen sommige fans toch te twijfelen.

Volgens Michael Douse, de directeur van publicatie bij Larian Studios, is er geen reden tot paniek, zoals hij via X heeft laten weten. Het team werkt nog steeds hard om Baldur’s Gate III dit jaar beschikbaar te maken voor de Xbox Series X|S.

Larian had gehoopt om de Xbox Series X|S-versie van het spel op dezelfde dag uit te brengen als de PS5-release, maar er deden zich enkele problemen voor met de Xbox Series S-versie, waardoor dit niet haalbaar was. Het team werkt nu aan het oplossen van deze problemen, waaronder het toevoegen van een split-screen co-op-functionaliteit die niet direct beschikbaar zal zijn bij de Series S-release.

Baldur’s Gate III is momenteel beschikbaar voor PlayStation 5 en pc.

Before the end of the year is the plan. This has been said a few times but dudes with 33k twitter followers keep talking shit for likes.

— Very AFK (@Cromwelp) October 20, 2023