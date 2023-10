Ergens in de loop van 2024 mogen we Senua’s Saga: Hellblade II verwachten, het langverwachte vervolg op het pakkende Hellblade: Senua’s Sacrifice uit 2017. Ontwikkelaar Ninja Theory wil all-out gaan met de sequel en zet ook deze keer maximaal in op realisme. Senua is een mens van vlees en bloed en dat realisme zorgt ervoor dat wij als spelers helemaal kunnen opgaan in het avontuur.

In een nieuwe behind-the-scenes video wordt ingezoomd op hoe Senua precies tot stand is gekomen. De beschrijving van de video gaat als volgt: