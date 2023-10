Preview | Avatar: Frontiers of Pandora – De eerste Avatar-film was buitengewoon succesvol, maar hetzelfde kan helaas niet gezegd worden over de game die toen door Ubisoft werd ontwikkeld. Vorig jaar werd de tweede Avatar-film uitgebracht en deze bracht opnieuw flink wat geld in het laatje. De Franse ontwikkelaar en uitgever brengt binnenkort hun tweede game in de franchise uit en hoopt nu wel hetzelfde succes te boeken. Er wordt in ieder geval voor een andere aanpak gekozen, want de game vertelt nu niet hetzelfde verhaal als de film, want het avontuur speelt zich voor de bioscoopfilm af. Wij konden al vroegtijdig met Avatar: Frontiers of Pandora aan de gang om te zien of deze aanpak zijn vruchten afwerpt.

Bekend terrein

Voordat we begonnen aan Avatar: Frontiers of Pandora, hadden we al een idee van wat we ongeveer konden verwachten van het spel. De eerder vrijgegeven video’s, in combinatie met het feit dat het om een open wereld-titel gaat van Ubisoft, gaf ons het idee dat het een titel zou worden die vergelijkbaar is met Far Cry. Tijdens onze speelsessie kregen we toegang tot een beperkt deel van de map. Hierin konden we vier hoofdmissies spelen en er waren een aantal zijmissies beschikbaar. Het speelbare personage had al toegang tot enkele ontgrendelde vaardigheden/buffs, en we kregen vijf skillpoints waarmee we zelf konden bepalen welke upgrades we wilden ontgrendelen in de skilltree. In totaal konden we tweeënhalf uur met Avatar: Frontiers of Pandora aan de slag.

Dit hebben we eerder gedaan

Al snel nadat we begonnen te spelen met de vroege versie van de game, werd duidelijk dat onze vermoedens juist waren. Het spel vertoont inderdaad sterke overeenkomsten met de Far Cry-titels. Net als in Far Cry heb je verschillende wapens tot je beschikking, maar hier zijn ook primitievere versies van beschikbaar, zoals een pijl en boog. Dit betekent echter niet dat er geen schietijzers zijn, want die zijn er zeker. Door het voltooien van verschillende missies vordert het verhaal, en tijdens je avontuur kun je collectibles vinden. Het overvallen van kampen is ook weer aanwezig en je kunt een beetje craften, eigenlijk alles wat je gewend bent van een Far Cry-titel. Het spel speelt verder lekker weg en ziet er grafisch goed uit, dus fans van Ubisoft openwereldgames lijken met deze titel in ieder geval op hun wenken bediend te worden.

De missies die we konden spelen, toonden het spel echter niet van zijn beste kant. We kregen onder andere een eenvoudige ‘fetch quest’ te spelen en we moesten bewijsstukken aan elkaar koppelen op een specifieke locatie om tot een bepaalde conclusie te komen. Het was alleen niet erg duidelijk welke objecten we überhaupt konden markeren als bewijsstukken. Zelfs het moment waarop we konden vliegen op een Ikran maakte ons niet extra enthousiast. Hoewel het leuk is om met het exotische wezen door de spelwereld te vliegen, zijn we vliegen inmiddels gewend van Far Cry-titels. We hadden gehoopt op opvallende elementen die Avatar: Frontiers of Pandora zou onderscheiden van andere titels van de Franse ontwikkelaar, maar helaas was dat niet het geval. De grote vraag is dan ook: was de demo gewoon niet zo goed in elkaar gezet, of is dit echt een ‘simpele’ Far Cry-kloon in een Avatar jasje?

Is daar iemand?

Naast het spelen van (zij)missies hebben we ook de wereld zelf kunnen verkennen. Niet alleen om te beoordelen of deze er interessant uitziet, maar ook om te zien of er bijvoorbeeld willekeurige gebeurtenissen plaatsvinden. De vroege versie die wij speelden, liet in ieder geval zien dat de wereld er inderdaad uitziet zoals in de films. De weelderige omgeving is voorzien van exotische planten en dieren, wat er mooi uitziet. Het is echter belangrijk om goed op te letten, want schijn bedriegt: ogenschijnlijk mooie planten of bloemen kunnen bij benadering bijvoorbeeld giftige stoffen afgeven. Het is dus van belang om vertrouwd te raken met de flora en fauna om je heen. Het is jammer dat we verder maar weinig dingen om ons heen zagen gebeuren. We hebben af en toe wat dieren gezien en één keer waren twee van hen betrokken in een gevecht, maar dat was het. Hopelijk zal er in de uiteindelijke versie van de game meer activiteit te bespeuren zijn.

Voorlopige conclusie

Onze speelsessie met de vroege versie van Avatar: Frontiers of Pandora heeft eigenlijk weinig met ons gedaan. Onze vermoedens dat het een Far Cry-achtige titel zou worden werd namelijk bevestigd. De missies die wij te spelen kregen waren ook niet bijzonder en/of vrij basic. Het heeft ons hierdoor dan ook niet helemaal duidelijk gemaakt of Avatar: Frontiers of Pandora een eigen identiteit heeft. De enige manier om daar achter te komen is door meer uren in de game te stoppen en dat zal kunnen als we de review-versie binnen krijgen. Op basis van wat we nu hebben kunnen ervaren, kunnen we zeggen dat het zeker geen slechte game zal worden. Het speelt namelijk lekker weg, de wereld is erg interessant en grafisch is het in orde, maar we kunnen nu simpelweg niet zeggen hoe goed de game uiteindelijk zal zijn. We hopen vooral dat we de wat mindere content hebben kunnen spelen in de preview en dat de uiteindelijke game meer van een eigen identiteit laat zien.