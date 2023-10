De Yakuza/Like a Dragon franchise staat bekend om zijn gekkigheden en als je dacht dat het hoogtepunt al bereikt was in de franchise, dan kom je bedrogen uit. Tijdens de Xbox Partner Preview werd nieuwe gameplay getoond van Like a Dragon: Infinite Wealth.

In deze video maken we kennis met het ‘Happy Resort Dondoko Island’, wat een zij-activiteit in de game is. Het is echter meer dan gewoon een minigame, want afgaande op de beelden oogt het als een game in de grotere game. Het heeft ergens wat weg van Animal Crossing, maar dan voor volwassenen.

Vanzelfsprekend is het weer lekker absurd en om daar een goede indruk van te krijgen check je de onderstaande video. Like a Dragon: Infinite Wealth is in de maak voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De release staat gepland voor 26 januari 2024.