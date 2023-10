In september onthulde Nintendo dat ze Paper Mario: The Thousand-Year Door – de geliefde GameCube klassieker van weleer – van een nieuw likje verf gaan voorzien. Tijdens de laatste Nintendo Direct toonde het bedrijf een trailer en men onthulde eveneens dat we de game ergens volgend jaar mogen verwachten.

Het is echter goed mogelijk dat we daar niet heel lang op hoeven te wachten. Andrew Marmo ontdekte namelijk dat de turn-based RPG in zowel Korea als Brazilië voorzien is van een rating. Dit maakt het aannemelijk dat de ontwikkeling van Paper Mario: The Thousand-Year Door voortvarend verloopt en een release in de eerste helft van 2024, misschien zelfs het eerste kwartaal, tot de mogelijkheden behoort.

Paper Mario: The Thousand-Year Door has been rated in Brazil.

The game currently has a release year of 2024 with no specific date attached to it. This could indicate the game is coming sooner than we expected.#NintendoSwitch #Nintendo pic.twitter.com/AazRHLoFDY

— Andrew Marmo (@the_marmolade) October 25, 2023