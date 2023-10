Verscheidene fysieke games voor de Nintendo Switch staan niet in hun geheel op de cartridge en vereisen een extra download om het spel te kunnen spelen. Het lijkt er op dat er met Hogwarts Legacy ook iets aan de hand is.

Op de Switch- cartridge van Hogwarts Legacy staat om en nabij 7GB aan data. De uitgever laat echter weten dat er een ‘day one patch’ beschikbaar zal zijn die 8GB groot is. In totaal zal Hogwarts Legacy dus ongeveer 15GB aan opslagruimte in beslag nemen. Wil je daarnaast ook gebruik maken van de ‘Extra Language Pack’, dan komt daar nog 1,5GB bij.

De grote vraag is nu of de gehele game op de cartridge staat en het inderdaad gaat om een day one patch of dat Warner Bros. Games geld uit wilde sparen door een 8GB-kaartje te gebruiken om Hogwarts Legacy op te zetten in plaats van een 16GB-cartridge. De day one patch is dan gewoon de rest van de data van het spel.