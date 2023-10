Alan Wake II is, na jaren wachten, eindelijk uit en als we de reviews mogen geloven, is het een echte topper geworden. Dit is echter nog maar het begin, want Alan Wake II zal in de toekomst nog uitbreidingen krijgen en daar heeft ontwikkelaar Remedy nu wat meer over losgelaten tijdens een FAQ-sessie.

Er staan momenteel twee uitbreidingen op de planning: de eerste heet ‘Night Springs’ en hierbij zal je in de schoenen stappen van verschillende personages uit de games die een tv-show beleven.

“Visions and dreams. Fiction is written and coming true. Fiction collapses and remains just words on a page. These are those stories… in Night Springs. Play as several familiar characters from the world of Alan Wake and experience the unexplainable in multiple self-contained episodes of Night Springs, a fictional TV show set in the world of Alan Wake.”

In de tweede uitbreiding, ‘The Lake House’, keren Alan en Alice Wake dan terug naar het titulaire huis aan het meer uit de eerste game.

“The Lake House is a mysterious facility situated on the shores of Cauldron Lake set up by an independent government organization to conduct secret research… until something goes wrong.

Explore the Lake House and embark on two separate adventures as the realities of Saga Anderson and Alan Wake collide again.”