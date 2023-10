Een aantal dagen geleden begonnen er geruchten te circuleren dat de originele map van Fortnite binnenkort zou terugkeren. Epic heeft dit nu bevestigd en ons ook voorzien van een datum. De originele Fortnite-map zal namelijk vanaf 3 november weer speelbaar zijn in Fortnite.

Volgens de geruchten keert de originele map terug dankzij een tijdmachine die volledig zal activeren aan het einde van het huidige seizoen en spelers dus terug in de tijd zal brengen. De terugkeer van de map is overigens niet permanent. In december staat de start van Chapter 5 gepland, en dan zal er weer een gloednieuwe map worden geïntroduceerd in het spel.