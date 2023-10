Oktober ligt ongeveer achter ons en november komt al om de hoek loeren. Met de start van een nieuwe maand, krijgt ook Dragon Ball: The Breakers een nieuw seizoen met nieuwe content om ons mee te vermaken. Het is inmiddels al het vierde seizoen en tegelijk is dit ook een speciale gelegenheid, want de game viert ook zijn eerste verjaardag.

Het seizoen voegt wederom een nieuwe Raider aan de game toe en ditmaal is dat Broly. Daarnaast komt er nog heel wat andere content in de vorm van skins, een nieuwe map en meer! Lees hieronder alle details (via Gematsu) en bekijk een trailer.