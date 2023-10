De Call of Duty-franchise is niet vies van bizar grote bestandsgroottes, dat bleek wel in het verleden. Zo was Modern Warfare met name berucht om zijn bestandsgrootte die bijna 200GB wist aan te tikken. Met Modern Warfare 2 werd dat bij release al wat kleiner, maar ook deze is aardig opgelopen met alle extra content. Modern Warfare 3 spant echter de kroon tot nu.

Via het bekende PlayStation Game Size op X is namelijk de bestandsgrootte van de game opgedoken die op 10 november zal verschijnen en het gaat om niets minder dan 140GB. Besef wel dat dit alleen voor de singleplayer campagne is. Hier zit weliswaar wel de Call of Duty HQ app bij inbegrepen, maar voor nieuwe spelers die deze nog niet hebben is het wel even ruimte bewaren.

De campagne moet in twee pakketten gedownload worden die samen zo’n 50GB zijn. Het online multiplayergedeelte zit hier nog niet bij, dus houd daar zeker wat extra ruimte voor over.