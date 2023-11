Vanaf 7 december zal Avatar: Frontiers of Pandora te spelen zijn op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Er zijn wel al wat video’s van de game verschenen, maar dat waren vooral trailers. Nu het embargo op de previews is opgeheven, zijn er nu langere gameplay video’s verschenen.

Je zal ongetwijfeld meer van het spel willen zien voordat je beslist om de game te kopen of over te slaan. Hier kan een 18 minuten durende gameplay video je ongetwijfeld bij helpen, zeker als je na de previews nog niet overtuigd bent of juist met nog meer vragen zit.