Vorig jaar bracht uitgever Private Division ons de vermakelijke game Rollerdrome, die toen exclusief voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc verscheen. Het heeft even geduurd, maar Rollerdrome zal ook zijn weg naar de Xbox vinden.

Ontwikkelaar Roll7 heeft via X aangekondigd dat de titel op 28 november op de Xbox Series X|S aangeboden zal worden. Vanaf die dag zal de game ook beschikbaar zijn via Xbox Game Pass op console, pc en via de cloud. Niet helemaal bekend met de game? Check dan de onderstaande trailer.