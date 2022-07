Rollerdrome mag dan nog niet zo lang geleden zijn aangekondigd, de release is al vrij dichtbij. Er zijn dan ook meer details prijsgegeven over deze titel in opmars naar de lanceerdatum.

Roll7 gaat een ‘developer video’-serie maken en daar is nu de eerste van uitgekomen. Hierin wordt gefocust op ‘flow & level design’. Zo wordt getoond hoe je je op het skatepark moet gedragen en wat je mogelijkheden zijn. De desbetreffende video kan je onder dit bericht bekijken.

Twijfel je of Rollerdrome iets voor jou is en heb je een PlayStation Plus Premium-abonnement, dan kan je een trial downloaden vanaf release. Er ging een gerucht rond dat de game direct bij lancering ‘gratis’ was voor PS Plus Premium leden, maar dat lijkt dus waarschijnlijk niet het geval te zijn.