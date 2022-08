In minder dan een week tijd zijn PlayStation (en pc) spelers een unieke titel rijker. We hebben het hier dan over Rollerdrome. We konden recent al aan de slag met de game en zo viel ons in onze preview onder andere op hoe soepel het speelt. Nu de release wel heel dichtbij is, heeft de ontwikkelaar weer een nieuwe video uitgebracht.

In deze video komen diverse mensen van het team aan bod en ze praten met name over hoe de personages tot leven zijn gekomen. Je hebt keuze uit een aardig aantal figuren en elk heeft natuurlijk zijn of haar unieke vaardigheden. Verder kent Rollerdrome een leuke art style, waarover ook meer wordt gedeeld in de onderstaande video.