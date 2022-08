Preview | Rollerdrome – Ontwikkelaar Roll7 is met name bekend van de OlliOlli franchise, waarin je de rol aanneemt van een skateboarder in een 2.5D omgeving. Het eerder dit jaar uitgebrachte OlliOlli World is een uitstekende game en kort na die release kondigde de ontwikkelaar de game Rollerdrome aan. Ietwat onverwacht, gezien een kleinere ontwikkelaar als Roll7 normaliter niet zo snel games achter elkaar uitbrengt. Toch is niets minder waar, want over een kleine twee weken verschijnt Rollerdrome voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Wij konden er even mee aan de slag.

Shooter op skates

Met Rollerdrome stapt Roll7 ietwat uit z’n comfortzone door een 3D-game te presenteren. Ze hanteren een vergelijkbare visuele stijl als OlliOlli World, maar bieden wel compleet andere gameplay. Afgezien van de visuele overeenkomst en het feit dat je ook in deze game zult skaten, is de gameplay verder compleet anders. We hebben hier namelijk te maken met een situatie in 2030, waarbij mensen wereldwijd vermaakt worden met een zogeheten ‘bloodsport’. Dit in de zin van skaters die elkaar naar het hiernamaals knallen in een arena.

Niet de meest voor de hand liggende combinatie, maar na een uurtje spelen kunnen we zeggen dat het verrassend leuk is. Dit komt door de unieke combinatie van elementen, alsook de zeer vloeiende gameplay die het spel presenteert. Om dit onder de knie te krijgen zul je bij aanvang een tutorial voorgeschoteld krijgen, die je stapsgewijs alle kneepjes van het vak uitlegt. Met name als het op skaten aankomt. Vervolgens doe je mee in wat simulatiewedstrijden om vervolgens weer een tutorial te krijgen.

Op die manier leert de game je gefaseerd wat je allemaal kunt doen in het spel, want het is meer dan alleen skaten, stunten en schieten. Het gaat namelijk om zo creatief mogelijk omspringen met de middelen die je hebt. Dus gebruik de omgeving, vertraag de combat, ontwijk inkomende aanvallen en meer. Het oogt aanvankelijk als vrij eenvoudig, maar naarmate je verder komt zal de uitdaging toenemen. De vijanden zullen immers voorzien worden van zwaarder wapentuig en voor je het weet skate je rond met tien raketten op je hielen.

Schieten en healen, repeat

Naarmate je verder in het spel komt krijg je dus met sterkere vijanden te maken. Zo heb je het gewone knalvoer, dat enkel wat mêlee aanvallen doet en dus makkelijk te ontwijken is. Lastiger zijn de snipers die je continu op de korrel nemen, wat te zien valt aan de rode laser. Maar ook vijanden met rocketlaunchers én gevaren in de levels kunnen het je lastig maken. Alles wordt echter stapsgewijs geïntroduceerd en dit maakt dat de leercurve in hetgeen we konden spelen vrij rustig aan omhoog gaat, waardoor je kunt wennen aan de gameplay.

Zoals al aangegeven heeft Rollerdrome best wel wat te bieden in gameplay. Als het puur op skaten aankomt, kun je naast snelheid maken ook grinden, wallriden, grabs uitvoeren en meer. Dit alles is nodig om te doen, omdat je per succesvol uitgevoerde trick munitie krijgt. Dit is namelijk dé manier om je kogels aan te vullen en dat is nodig, want zonder kun je de vijanden niet te lijf gaan. En terwijl je dit doet bestaat er natuurlijk een goede kans dat je geraakt wordt. De twist is echter dat je jouw health enkel kunt aanvullen door vijanden te doden, waardoor er zo een duidelijke gameplayloop ontstaat.

Tijdens het skaten en knallen, is het een continue wisselwerking tussen het ontwijkende skaten en het uitvoeren van moves om munitie op te bouwen en het schieten op de vijanden. Dit gaat overigens via een auto-aim, dus je bent niet genoodzaakt heel specifiek te richten. Hierbij krijg je ook weer met timing te maken onder de noemer ‘slugshot’, wat meer schade aanbrengt als je op het juiste moment de trekker overhaalt. Dit alles gebeurt in verschillende arena’s die vrij afwisselend zijn, waardoor de gameplay ogenschijnlijk voldoende variatie te bieden heeft. Sterker nog, we hebben pas het topje van de ijsberg gezien.

Voldoe aan uitdagingen

Om nieuwe levels vrij te spelen ofwel vooruitgang te boeken in het Rollerdrome toernooi, is het zaak om uitdagingen te voltooien. Elk level dat je speelt kent een reeks van uitdagingen die door jouw acties worden afgevinkt op het moment je ze uitvoert. Dit kan in eerste instantie gewoon een bepaalde truck uithalen zijn of een vijand doden met de slow-motion actief. In latere levels wordt dat complexer. Denk dan aan sterke vijanden met de lichtste wapens uitschakelen of bijvoorbeeld een combo halen van 10 of hoger. Keer op keer zijn de uitdagingen weer net wat anders en ze allemaal voltooien in één run zal niet snel gebeuren.

Dit geeft Rollerdrome gelijk ook enige herspeelbaarheid, want als je later in het spel niet genoeg uitdagingen voltooid hebt voor nieuwe levels, is er een reden om terug te keren. Net zoals wanneer je een completionist bent en alle levels 100% wilt uitspelen. Iets wat we vaker in de games van Roll7 zien en dat is nu dus niet anders. Ook krijg je na elk level op basis van de actie, de snelheid, de trucjes en de combo’s een score toegekend en aan de hand hiervan krijg je een beoordeling. Wij kwamen niet verder dan D, terwijl er ook een S-beoordeling is. Iets voor de diehards dus straks bij de release. Het ziet er dus naar uit dat Rollerdrome genoeg gameplay en speeluren te bieden zal hebben.

Voorlopige conclusie

Rollerdrome combineert skaten op rolschaatsen met third-person shooter gameplay en dat is vrij uniek. Wij hebben het in ieder geval nog niet eerder gezien en in het uurtje dat we hebben gespeeld, viel op hoe soepel alles gaat. Het is echter een game die met veel gameplay elementen komt, waardoor het een typische titel is die onder de categorie ‘easy to learn, hard to master’ valt wil je er echt alles uithalen. De gameplay op zichzelf voelt erg solide aan en dat wordt aangevuld met een mooie visuele stijl die er uitstekend bij past. De muziek is prima en hetzelfde kan gezegd worden van de audio. De release laat niet al te lang meer op zich wachten en afgaande op onze speelsessie kijken we met vertrouwen uit naar 16 augustus.