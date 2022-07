Nog een paar weken en dan is het zo ver: Rollerdrome komt uit voor de PlayStation en pc. Om alvast goed op te warmen heeft ontwikkelaar Roll7 de marketing machine aangezet, zo zag je eerder deze maand mogelijk al dat Rollerdrome extra features krijgt op de PlayStation 5 en werd duidelijk dat het spel te spelen zal zijn als game trial via PlayStation Plus Extra en Premium.

Ditmaal krijgen we een uitgebreide gameplay video van PlayStation voorgeschoteld. De video duurt iets meer dan 7 minuten en ziet het personage al tricks uitvoerend op vijanden schieten. Dit wordt gedaan onder begeleiding van commentaar van lead designer Andreas Yiannikaris en presentatoren Tim en Gillen.

Rollerdrome verschijnt op 16 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Rollerdrome is minimaal 6 maanden lang een console exclusieve game voor de PlayStation. Je kan de gameplay hieronder bekijken. Binnenkort zal er op PlaySense ook een preview van Rollerdrome te lezen zijn.