Tijdens State of Play kondigde ontwikkelaar Roll7 de game Rollerdome aan en tegelijkertijd werd ook de releasedatum bekendgemaakt. Zo staat deze titel gepland voor 16 augustus later dit jaar en deze titel verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.

Er bestaat echter een goede kans dat de game die dag ook gelijk aangeboden wordt via PlayStation Plus Extra en Premium. ResetEra gebruiker ‘modiz’ heeft namelijk een opvallend detail gezien. Hij schrijft dat Stray in de PlayStation Store staat met een specifieke tijd waarop de game vrijgegeven wordt.

Die game zal direct beschikbaar zijn voor PlayStation Plus Extra en Premium abonnees. Hetzelfde is van toepassing op Rollerdome, die eveneens een specifieke tijd toegewezen heeft gekregen waarop de game op 16 augustus beschikbaar komt. Dat is ongebruikelijk, want games hebben doorgaans de releasetijd op middernacht staan.

Stray, waarvan we weten dat die ‘gratis’ aangeboden zal worden, wijkt daar dus vanaf en voor Rollerdome is precies hetzelfde aan de orde. Een ander opvallend punt is dat de twee genoemde games allebei op de derde dinsdag van de betreffende maand uitkomen.

Rollerdome is niet officieel bevestigd voor PlayStation Plus Extra en Premium, dus het is afwachten of de game inderdaad aan abonnees aangeboden zal worden. De tijd zal het leren.