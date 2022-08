Review | Rollerdrome – Het is in deze game het jaar 2030 en hoewel wij daar nog acht jaar op moeten wachten, krijg je al een voorproefje van de sport die tegen die tijd enorm populair is. Een bloodsport wel te verstaan en dat wil zeggen dat alle morele principes overboord zijn geknikkerd en dat deelnemers elkaar bevechten tot de dood. Een terugkeer van de gladiatoren, maar dan op een futuristische manier. Dat is wat Rollerdrome je te bieden heeft en na een positieve eerste indruk enige tijd terug dankzij een hands-on, hebben we nu onze hand gelegd op de uiteindelijke game en of die de moeite waard is, ga je nu lezen.

Het kampioenschap

Je speelt in Rollerdrome met Kara Hassan, een nieuwkomer in het Rollerdrome toernooi, die zich wil bewijzen. Als nieuwkomer schotelt de game je bij aanvang een korte tutorial voor, waarin de basis wordt uitgelegd. Nadien speel je een level om vervolgens weer een tutorial te krijgen en op die manier ontdek je de niet al te ingewikkelde gameplay op een prettige en stapsgewijze manier. En met de opgedane kennis en ervaring, is het zaak om steeds verder in het toernooi te komen om uiteindelijk de finale te bereiken en jezelf tot Rollerdrome kampioen te kronen.

Rollerdrome is een singleplayer actiegame, waarin je gedurende het toernooi 10 levels speelt en één finale. Per level is het zaak om alle tegenstanders uit te schakelen en uitdagingen te voltooien. Het uitspelen van een level zorgt ervoor dat het volgende level wordt vrijgespeeld, maar ook de uitdagingen zijn belangrijk. Het toernooi bestaat uit vier lagen en om de volgende laag vrij te spelen, dien je een vooraf vastgesteld aantal uitdagingen te hebben voltooid. Als je niet genoeg hebt is dat echter geen probleem, want je kunt reeds voltooide levels oneindig blijven spelen.

De meeste uitdagingen zijn – zeker in het begin – niet al te ingewikkeld. Dit bestaat uit een specifieke grind uitvoeren, vijf combo symbolen verzamelen, vijanden op een bepaalde manier verslaan en meer. Later in de game neemt de uitdaging verder toe, gezien je dan lange combo’s moet maken door vijanden non-stop te blijven verslaan en een enorme scores moet neerzetten. Dit gaat dan weer op basis van trucjes uithalen en vijanden verslaan in een aaneengesloten reeks, ware het niet dat je dan ook het level snel moet uitspelen. Anders krijg je een penalty die de score weer omlaag duwt.

Hoge replaywaarde

Het voltooien van de uitdagingen in één run is haast onmogelijk, waardoor je vroeg of laat genoodzaakt bent om eerdere levels even opnieuw te spelen. Gezien je steeds behendiger wordt, zul je merken dat eerder moeilijke uitdagingen een fluitje van een cent blijken, waardoor je nooit echt vast komt te zitten. Bovendien kent de game modifiers, waarmee je de impactschade naar beneden of boven kunt bijstellen. Ook kun je instellen hoe goed de vijanden je zien en meer. De enige concessie is dat als je de game makkelijker voor jezelf maakt, je score niet op de leaderboards gedeeld wordt.

Met het opnieuw spelen van eerdere levels voorziet de game je in enige replay waarde, maar dat is niet alles. Rollerdrome beschikt namelijk over een tweede laag. Na het behalen van de kampioenstitel speel je de ‘Out For Blood’ modus vrij. Daarmee doorloop je het gehele toernooi opnieuw, maar dan met een mix van vijanden. Dus tegenstanders die je in de normale campagne pas later tegenkomt, kunnen nu direct tegenover je geplaatst worden. Ook de uitdagingen zijn anders. Zo zijn er minder en ze vragen meer van je, wat deze secundaire campagne dus een flink stuk uitdagender maakt.

Vlotte gameplay

Het spelen van Rollerdrome gaat uitermate soepel. Zo voelt de game qua besturing identiek aan als bijvoorbeeld skateboardgames, waardoor je het snel in de vingers hebt. Het schieten is ook niet al te ingewikkeld, want de game voorziet je automatisch van een lock-on. Gebruik je de slowmotion, dan kun je nog preciezer mikken en je hebt te maken met slugshots, waarbij je het schot van de shotgun perfect moet timen voor veel meer impact. Dan heb je natuurlijk nog het maken van trucjes, wat ook allemaal erg vertrouwd aanvoelt voor bijvoorbeeld spelers van Tony Hawk.

Dit speelt trouwens een belangrijke rol, want je verkrijgt enkel munitie door trucjes uit te halen. Dus tussen het knallen door zul je telkens de meest sicke combinaties uit je controller moeten schudden. Ondertussen loont het doden van vijanden ook weer, gezien je daarvoor health terugkrijgt en op die manier is het telkens een wisselwerking tussen trucjes uithalen en vijanden aanpakken. Een wisselwerking die uitstekend werkt en de game ergens een verslavende factor meegeeft, want het speelt ontzettend soepel en is leuk.

Een kanttekening die we hier wel bij moeten plaatsen is dat als het heel erg hectisch wordt in met name de latere levels, dat je/de game het overzicht qua controle kan kwijtraken door de enorme hoeveelheid inputs die je geeft. Als er overal bommen vallen, lasers over het level gaan en je achterna gezeten wordt, ben je aan het springen, schieten en ontwijken. Op dat soort momenten kan het voorkomen dat de input niet altijd accuraat geregistreerd wordt, waardoor je juist een kant op duikt die je niet wilt met als gevolg veel schade of zelfs de dood. Zeker als de camera je de actie vanuit een onhandige hoek laat zien. De oplossing is het auto centreren uitzetten, maar dat vraagt qua besturing dan nóg een extra handeling in de al hectische situatie.

Daarnaast hebben we ook gemerkt dat het soms niet helemaal goed gaat met de munitie. Je dient trucjes uit te halen om munitie op te bouwen, waarbij je snel tussen wapens kunt schakelen als de munitie voor het ene wapen op is. Het kan echter voorkomen dat plots al je wapens leeg zijn, terwijl dat de andere keer niet het geval is of als je net daarvoor alles hebt opgeladen. Dit lijkt een bug te zijn en kan in zeer hectische gevechten wat irritant zijn. Dit omdat je dan trucjes moet uithalen en dat kost tijd, daar waar de tegenstander zich weer kan herstellen met een schild bijvoorbeeld.

Audiovisueel genieten

Roll7 kiest met Rollerdrome voor een cell shaded stijl die uitermate goed bij het geheel past. Het is ook een stijl die ze bekend is, gezien OlliOlli World een vergelijkbare benadering kent. Alles kent dus een getekende stijl en dat zorgt voor mooie resultaten. Dit dankzij de vrij kleurrijke aankleding van de levels en hetgeen allemaal gebeurt te midden van de actie. Je speelt de game op de PlayStation 5 in een strakke 4K-resolutie, waarbij de framerate pertinent op 60 frames per seconde zit. Dit zorgt voor een zeer soepele speelervaring, waarbij je geniet van de zeer fijne gameplay die uitermate vloeiend gaat.

De audio van Rollerdrome is ook prima te noemen, waarbij de geluiden van de wapens erg tof klikken en deels via de speakercontroller gaan. Met her en der bijpassende muziek zonder het té overdreven of bombastisch te maken, lijkt Roll7 een uitstekende balans te hebben gevonden die erg te genieten valt. Als je dan de nieuwe campagne gaat spelen (Out For Blood), wordt de soundtrack gemixt, waardoor het nauwelijks tot niet in herhaling valt. Tot slot maakt Rollerdrome op de PlayStation 5 nog gebruik van de adaptieve triggers voor het schieten, wat erg natuurlijk aanvoelt en een leuke toevoeging is. Indien dat niet gewenst is, kun je het uitschakelen.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4 & pc.