Call of Duty: Modern Warfare 3 lanceert volgende week en de multiplayer is voorzien van maps die we kennen uit (de oude) Call of Duty: Modern Warfare 2. Gezien dat één van de betere games uit de reeks is, mogen we niet klagen, maar ook het deel van vorig jaar kent een aantal goede maps.

Die zullen op termijn ook naar Modern Warfare 3 komen, zo heeft Sledgehammer Games aangekondigd in een blogpost. De toevoeging van deze maps zal per seizoenen gaan, waarbij we naar verwachting in elk nieuw seizoen één of twee maps van vorig jaar toegevoegd zullen zien worden.

Het gaat dan niet om alle maps, maar om een selectie van vier en drie daarvan worden genoemd: Farm 18, Mercado en Shoot House. Het is aannemelijk dat de vierde map Shipment zal zijn, die in vrijwel elk deel beschikbaar is.