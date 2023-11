We weten nu al van 26 personages dat ze speelbaar zullen zijn in Tekken 8 en daar komen telkens nieuwe bij. Er is nu een nieuwe video beschikbaar gesteld, die nog eens vier vechters aan die lijst doet toevoegen.

De nieuwe personages zijn oude bekenden voor degene die fan zijn van de Tekken-serie. Het gaat namelijk om Zafina, Lee Chaolan, Alisa Bosconovitch en Devil Jin. Hoe deze er in Tekken 8 uitzien kun je in de onderstaande video checken.

Nu zijn er al 30 speelbare personages bekend voor het achtste deel in deze populaire reeks, maar er zullen er nog twee bijkomen. Eén van hen zal vandaag nog worden onthuld en de laatste vechter zal op 12 november bekend worden gemaakt.