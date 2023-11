We zijn nu bijna op de hoogte van het gehele roster aan speelbare personages voor Tekken 8, al komen er nog twee bij. Er is nu een nieuwe video vrijgegeven die de op één na laatste vechter doet onthullen, waarna er nog slechts één aan te kondigen vechter overblijft.

Veel oude bekenden zullen aanwezig zijn in Tekken 8, maar dit keer gaat het om een geheel nieuw personage. Zijn naam is Victor Chevalier, een Fransman die gebruikmaakt van verschillende wapens. Daarnaast heeft hij het vermogen om over korte afstanden te teleporteren. Het personage en zijn vechtstijl check je in de onderstaande video.