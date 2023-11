Als je Call of Duty: Modern Warfare 3 hebt gedownload, zul je gezien hebben dat de vereiste opslag voor de shooter behoorlijk groot is. Het gaat zelfs voorbij de 200GB, al kun je na het spelen van de singleplayer dat segment aan content eventueel weer van je harde schijf verwijderen.

Waar veel gamers nog met de oorspronkelijke SSD van de PlayStation 5 of Xbox Series X|S zitten, kan het opslokken van zo’n hoeveelheid ruimte best vervelend zijn. Dat laat immers weinig ruimte voor andere titels, maar het is nu eenmaal noodzakelijk vanwege de toegenomen hoeveelheid data.

Activision schrijft op X dat de omvang groter is dan vorig jaar wat komt door de toevoeging van open wereld Zombies, content voor Call of Duty: Warzone 2.0, de nieuwe campagne én de feature waarmee content uit het vorige deel overgeheveld wordt naar het nieuwe deel.

“#MW3 is almost here. In preparation, we would like to provide an update on file sizes which are larger than last year.

This is due to the increased amount of content available Day 1, including open world Zombies, support for item carry forward from #MW2, as well as map files for current Call of Duty: Warzone. (Note: as part of our ongoing optimization efforts, your final installation size will be actually smaller than the combined previous Call of Duty experiences).

You can manage your Call of Duty files in the ‘manage files’ section of the COD HQ launcher menu. This includes the ability to uninstall specific content you are not actively playing.

We’ll be sharing more information regarding launch in the coming days.”