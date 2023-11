Baldur’s Gate 3 was op zich al een echte dijk van een game (waarom lees je in onze review) maar ontwikkelaar Larian Studios blijft actief de game ondersteunen met allerlei toevoegingen en verbeteringen. Intussen is de vierde grote patch op de game losgelaten en die brengt honderden veranderingen met zich mee.

Er worden meer animaties toegevoegd, bugs worden uitgeroeid (met speciale aandacht voor de Lower City), quality-of-life veranderingen in allerlei vormen en maten, de camera wordt verbeterd… u noemt het maar! Normaliter zouden we hieronder alle patch notes plakken, maar gezien de enorme omvang van de lijst zullen we in de plaats linken naar de officiële patch notes op de site van de ontwikkelaar. Lees gerust alle veranderingen even na als je veel tijd op overschot hebt.