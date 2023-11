Na een geslaagde launch van Marvel’s Spider-Man 2 kan je er gif op innemen dat er ook downloadbare content zal verschijnen om de koe nog wat verder te melken. Nu doen er zich een heleboel geruchten de ronde dat we Marvel-superheld Daredevil zouden kunnen terugzien in de game.

Niet alleen hintte creative director Bryan Intihar al meermaals naar zijn komst, ook verscheen er recent een afbeelding van het naambordje van het advocatenkantoor van Nelson en Murdock, genomen in de game. Die is middels een update bewust toegevoegd en Murdock is in zijn vrije tijd natuurlijk de superheld Daredevil.

Het is nog even wachten op officiële bevestiging, maar in de tussentijd kan je hier onze review van Marvel’s Spider-Man 2 lezen.