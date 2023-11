Cyberpunk 2077 bevindt zich eindelijk in een fantastische vorm en als spreekwoordelijke kers op de taart bracht CD Projekt RED onlangs de fantastische Phantom Liberty uitbreiding uit. De studio heeft reeds bevestigd dat een fysieke bundel van de game en de uitbreiding onderweg is, maar een releasedatum heeft men nog niet aangekondigd.

Nu heeft een listing bij GameStop mogelijk toch wat onthuld. De interne systemen van de Amerikaanse winkel maken namelijk melding dat Cyberpunk 2077 Ultimate Edition op 5 december gelanceerd zal worden, met daarbij een prijskaartje van $59,99, aldus een afbeelding van Cheap Ass Gamer op X.

Zoals gezegd heeft CD Projekt RED zelf nog niks aangekondigd, maar dat lijkt met deze afbeelding slechts een kwestie van tijd.

News: Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (PS5/X) Will Release on Dec. 5th According to GameStop's Internal System for $59.99. pic.twitter.com/ImySHRZixC

— Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) November 8, 2023