De games van 2024 – Prince of Persia: The Lost Crown – Prince of Persia is toch wel een van de grotere klassieke franchises die Ubisoft bezit. Een reeks waarin langs muren rennen, vlijmscherpe zwaarden en het romantische Perzië het decor vormden voor adembenemende ervaringen. Prince of Persia: The Sands of Time liet op de PlayStation 2 bijna twee decennia terug een erg goede indruk achter. Het is daarom niet gek dat Ubisoft bezig is met een remake, maar ondertussen zijn ze ook bezig met een volledig nieuw project binnen de franchise: Prince of Persia: The Lost Crown. Net als in The Sands of Time (en diens trilogie), heeft de prins in de hoofdrol eveneens de mogelijkheid om de tijd te manipuleren.

Prince of Persia: The Lost Crown – We hebben de game flink onder handen kunnen nemen op gamescom en hier hebben we een uitgebreide preview over geschreven. Ook speelden we de game recent nog uitgebreid, waarvan je de tweede preview zeker eens moet lezen. Het zit namelijk zo: de game schept hoge verwachtingen. De krijger met wie je speelt heet Sargon, en met zijn dubbele zwaarden en mogelijkheden tot het manipuleren van tijd krijg je uiteindelijk een game voorgeschoteld waar snelle en vlijmscherpe actie centraal in staat. De game heeft, net zoals de allereerste Prince of Persia-game, een 2D basis. Dit betekent dat je een vergelijkbare game krijgt zoals Metroid Dread, die door ons uitstekend werd ontvangen.

Prince of Persia: The Lost Crown is een metroidvania die je op het puntje van je stoel laat zitten. Het is geen gemakkelijke game, want door de vlugge hack & slash actie, het goed moeten timen van dodges en sterke vijanden, mag je geen seconde onoplettend zijn. Zeker bij het baasgevecht dat we in de demo zijn tegengekomen, kan je je niet veroorloven fouten te maken. Deze worden namelijk genadeloos afgestraft. In Prince of Persia: The Lost Crown is het aspect van tijd hetgeen wat een extra laag aan de gameplay toevoegt. Sargon kan namelijk met teleporteerpunten werken om hem eerder in gevechten te zetten en dat gecombineerd met speciale aanvallen en behendige manoeuvres, maken hem heel erg dynamisch. Een snelle (teleport) dodge of schieten met een magische pijl en boog zorgen dat de tijdkrachten de gameplay boeiend houden.

Voorlopige verwachting: Onze eerste indrukken waren al zeer positief en we blijven hunkeren om deze game te gaan spelen. Met de performance zit het snor, de gameplay is spot-on en ook de grafische stijl is geslaagd te noemen. Sargon is een behendige krijger met veel vaardigheden, die je allemaal dient te benutten om de meest moeilijke vijanden te trotseren. De game zal op 18 januari verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Kortom, het is een titel die je overal op zult kunnen spelen, dus het is absoluut de moeite waard om deze in het oog te houden.