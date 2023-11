Het huidige Season of the Witch in Destiny 2 is al geruime tijd bezig en dus is het moment daar om vooruit te gaan kijken naar het volgende seizoen. Dit nieuwe seizoen vormt nog meer de opmaat naar The Final Shape, die afsluitend eind februari moet verschijnen. Dit tenzij de uitbreiding is uitgesteld, waarover wat geruchten gaan.

Bungie heeft nu aangekondigd dat het nieuwe seizoen op 28 november online zal gaan. Dit seizoen heet Season of the Wish en legt de focus op de Dreaming City en Riven. Riven is de laatst overgebleven Ahamkara in deze dromerige omgeving en speelde een rol in de dood van Cayde-6 ten tijde van de Forsaken uitbreiding.

Verdere details moeten we nog even afwachten, maar we hebben wel alvast het artwork dat je hierboven kan bekijken.