De games van 2024 – Final Fantasy VII: Rebirth – Gamers zijn remasters en remakes een beetje moe aan het worden… behalve als het om Final Fantasy VII gaat! Het is ook net even iets anders dan een gemiddelde remake: Final Fantasy VII is immers een nieuwe trilogie binnen de gelijknamige game van weleer. Om niet te veel te verklappen voor als je de voorgaande Final Fantasy VII-game(s) niet hebt gespeeld, kunnen we enkel stellen dat je er eigenlijk geen gemist mag hebben (behalve Dirge of Cerberus) voor het volledige plaatje (stop ook hier met lezen). Final Fantasy VII: Rebirth zet het verhaal van Sephiroth, Barret, Tifa, Red XIII, Aerith, Cloud…. en Zack (Crisis Core) voort.

Final Fantasy VII: Rebirth – Er zijn natuurlijk meerdere personages waar het verhaal van wordt voortgezet in het tweede deel van Final Fantasy VII. In de uitbreiding genaamd INTERmission hebben we natuurlijk ook kennis gemaakt met Yuffie en we vingen een glimp van Cait Sith op. Met een hint naar Vincent Valentine belooft het een feest van herkenning te worden in Rebirth. Voor als je niet weet wie wie is: een grote groep bekenden en vrienden zijn er allemaal op uit om het einde van de wereld een halt toe te roepen. Niemand minder dan de sterkste SOLDIER ooit, Sephiroth, is dit namelijk van plan. Aan het einde van Final Fantasy VII: Remake wisten Cloud en zijn kompanen uit Midgar te ontsnappen en nu is het op zoek gaan naar een oplossing om Sephiroth te stoppen. En dat in een hele grote, open wereld.

Hoewel Remake zich volledig en enkel in Midgar afspeelde, trek je er in Rebirth op uit in de grote open wereld van Final Fantasy VII, genaamd Gaia. In de trailer hebben wij al stukjes opgevangen van plekken zoals de Chocobo Farm, The Gold Saucer en Cosmo Canyon. Natuurlijk allemaal plekken die fans van de games bekend in de oren klinken, maar tevens plekken zullen zijn die nieuwkomers absoluut zullen waarderen. Met INTERGRADE hebben we al een beetje kunnen proeven van hoe de vernieuwde combat zal aanvoelen en ook hebben we kunnen zien hoe het reizen door de wereld zal gaan. Er is echt een hoop om naar uit te kijken, want tot nu toe is het nieuwe Final Fantasy VII project er één dat ontzettend trouw blijft aan het origineel. De vertrouwde basis vormt het uitgangspunt, maar Square Enix zal er met Rebirth natuurlijk een flinke schep bovenop doen.

Voorlopige verwachting: Ondanks dat het een voortzetting is van een verhaal dat we kennen van vroeger, zal Final Fantasy VII: Rebirth ons ongetwijfeld versteld doen staan. Het is dan ook uitkijken naar de release op 29 februari 2024, wanneer de game op de PlayStation 5 verschijnt. Gamers die alles op de voet volgen rondom deze titel hebben redelijk een idee waar het ongeveer naartoe zal gaan: Sephiroth die met snode plannen iedereen gek probeert te maken, Cloud die behoedzaam is voor de toekomst en Zack… die voor het publiek een hele hoop vragen zal moeten beantwoorden. “Seven seconds till the end. Time enough for you. Perhaps. But what will you do with it?”