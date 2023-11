Afgelopen week was het weer tijd voor de jaarlijkse Call of Duty-release, waar menig gamer nog steeds ieder jaar naar uitkijkt. Toch lijkt de anticipatie voor de allernieuwste Call of Duty wat lager te liggen dan bij de voorgaande games; in het Verenigd Koninkrijk is er namelijk sprake van een daling in verkopen van 25% voor de fysieke editie van Modern Warfare 3 ten opzichte van Modern Warfare 2, aldus GfK – een bedrijf dat data verzamelt, waaronder fysieke verkopen van media en entertainment.

Volgens Christoper Ding, de eigenaar van GamesIndustry.biz, is de PS5-versie goed voor 72% van het totale aantal fysieke verkopen in het VK. Twintig procent heeft het spel gekocht voor de Xbox One of Xbox Series X|S en acht procent voor de PS4. Dring maakt de opmerking dat de totale aantallen natuurlijk anders kunnen zijn dankzij digitale verkopen.

Het is waarschijnlijk dat de digitale verkopen van Modern Warfare 3 hoger zullen liggen dan die van Modern Warfare 2, maar of het genoeg is om een verlaging van 25% goed te maken, is nog maar de vraag.

Call of Duty: Modern Warfare 3 is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.