In 2020 werd Cyberpunk 2077 uitgebracht en de game werd destijds geplaagd door allerhande bugs en missende features. Na hard werk van ontwikkelaar CD Projekt RED bevindt de game zich nu echter in een fantastische staat en dat ging niet zonder slag of stoot.

Quest director Pawel Sasko wilde dan ook via TheNeonArcade – waar hij het heeft gehad over de “redemption arc” van de Poolse studio – zijn dank uitspreken richting de community voor hun geduld en support, terwijl CD Projekt RED druk bezig was met het gladstrijken van de bugs en het maken van nieuwe features.

Volgens Sasko is het namelijk mede dankzij de (terugkerende) fans dat er nu positief over de game gesproken wordt en dat spelers weer plezier hebben in het spelen van de game. De release was namelijk ook voor de ontwikkelaars enorm pijnlijk, maar met hard werk en genoeg doorzettingsvermogen hebben ze er toch wat van kunnen maken.

“Look at the reception of Cyberpunk right now, how it has turned. Look at the reviews, look at the videos, the discourse around the game. The fact that you guys come back to the game, play it again and have fun. I have incredible gratitude. After the release of Cyberpunk, it was tough, it was heartbreaking but we kept going.

It’s also not even [just] for us, but also for other devs. It’s a sign of ‘yeah you can do it,’ like the Halo games and No Man’s Sky. They’ve shown that it’s possible to do it. In a way, if you fail the only thing that matters is how you’ll be remembered afterwards. Will you just get up and keep going? We kept going, and we managed to make it and I’m honestly so proud of this team and community.”