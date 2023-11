Eén van de laatste grote releases van dit najaar is Avatar: Frontiers of Pandora, die op 7 december zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Ubisoft Massive heeft de afgelopen jaren aan deze titel gewerkt en ze zijn zo goed als klaar.

Ubisoft heeft aangekondigd dat de game goud is gegaan, wat betekent dat de titel is afgerond qua ontwikkeling. Althans, alle belangrijke zaken zijn klaar voor de release, al zal er ongetwijfeld aan een day one patch gewerkt worden in de tussentijd.

Meer van de game zien? Eerder vandaag kon je een trailer checken waarin de PlayStation 5 features van de game getoond worden. Bekijk het hier.